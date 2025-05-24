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لبنان

أبو زيد: على أمل أن ننهي هذه الليلة بربح يثبت مدى وفاء أهالي جزين للتيار

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:04
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 إقترع النائب السابق أمل أبو زيد في بلدته مليخ وأدلى بتصريح، أكد فيه "أن التيار الوطني الحر كان وسيبقى في جزين، على أمل أن ننهي هذه الليلة بربح مهمّ يثبت مدى وفاء أهالي جزين للتيار وللعماد ميشال عون".
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