أبو زيد: على أمل أن ننهي هذه الليلة بربح يثبت مدى وفاء أهالي جزين للتيار

إقترع النائب السابق في بلدته مليخ وأدلى بتصريح، أكد فيه "أن كان وسيبقى في ، أن ننهي هذه الليلة بربح مهمّ يثبت مدى وفاء أهالي جزين للتيار وللعماد ".

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