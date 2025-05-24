تدابير سير داخل نفق المطار.. إليكم هذا البلاغ

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أعلنت المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة أنّه "ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه من نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و 26-5-2025، يومياً اعتبارًا من منتصف اللّيل لغاية السّاعة الرابعة من فجر اليوم التّالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:– تحويل السّير الآتي من أوتوستراد باتجاه نحو .– تحويل السّير الآتي من المطار باتجاه خلدة الى .– تحويل السّير الآتي من -الكوكودي نحو انفاق المطار الى القديم.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتّقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام.