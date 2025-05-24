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لبنان

فياض: لدينا ثقة مطلقة بخيارات مجتمعنا الجنوبي

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:13
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إعتبر النائب علي فياض خلال جولة طالت مراكز الإقتراع البلدي في المنطقة الحدودية بمنطقة النبطية أن "الإسرائيلي يريد الجنوب، وبخاصة المنطقة الحدودية، منطقة موت وفراغ إجتماعي و شلل اقتصادي. ومجتمعنا يُصِّر على ان يُعيدها منطقة حياة وحضور إجتماعي وإعادة بناء إقتصادي".
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واكد" لدينا ثقة مطلقة بخيارات مجتمعنا الجنوبي الذي أراد ان يعطي لصوته البلدي والإختياري بعداً مقاوماً، وان يُضَمِّن خياره الإنمائي رسالة ثبات وصمود في وجه العدو الإسرائيلي وكل المتواطئين معه أو الراضخين لإملاءاته وإملاءات حلفائه، وانه رغم كل الضغوطات التي يتعرض لها عسكرياً ومالياً وتهجيرياً، هو ماضٍ في تمسّكهِ بالمقاومة كخيار سيادي، ومع الثنائي الوطني كخيار سياسي".
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