بيضون: التزكية أعلى وجوه الديمقراطية

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صرح النائب عبر منصة "اكس" ومن خلال فيديو، فقال: "صبيحة هذا اليوم، أكثر من 76 أو 77 بلدة على مستوى الجنوب قالت كلمتها من خلال التزكية، والتزكية أعلى وجوه . واليوم مدينة بالتزكية، وما نشهده على مستوى انتخاب المخاتير يتم بطريقة ديمقراطية وبمنافسة إيجابية بين العائلات لإنتخاب الأفضل من الجهتين".أضاف: "المواطن الجنوبي يتحسس الظرف الاستثنائي الذي يمر به ، كل لبنان، وليس فقط الجنوب، ويتحسس ويعي بالوجدان الاطماع الاسرائيلية_الصهيونية بهذه الأرض، وهو يعي أيضًا أن المستهدف ليس فقط الأرض إنما ايضا الإنسان، تحديدا الإنسان الجنوبي من خلال محاولة هذا العدو خلق منطقة معزولة وغير قابلة ابدا للحياة".وتابع: "حضور الجنوب اليوم سواء في مدينة بنت أو القرى الأمامية، هو حضور إرادة، إرادة الجنوبيين ليقولوا لهذا العدو إننا اليوم كجنوبيين نمارس بوجهها والحضاري من خلال صندوق الاقتراع وكل صوت يدخل إلى الصندوق سيتحول حتما إلى رصاصة تدخل إلى صدر هذا العدو لأنه لا يريد للبنان بفسيفسائه الاجتماعية أن يعيش حتى الحياة الديمقراطية والحياة الطبيعية".