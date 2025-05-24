Advertisement

لبنان

بيضون: التزكية أعلى وجوه الديمقراطية

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:37
A-
A+
Doc-P-1365370-638836945840966747.png
Doc-P-1365370-638836945840966747.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صرح النائب أشرف بيضون عبر منصة "اكس" ومن خلال فيديو، فقال: "صبيحة هذا اليوم، أكثر من 76 أو 77 بلدة على مستوى الجنوب قالت كلمتها من خلال التزكية، والتزكية أعلى وجوه الديمقراطية. واليوم مدينة بنت جبيل بالتزكية، وما نشهده على مستوى انتخاب المخاتير يتم بطريقة ديمقراطية وبمنافسة إيجابية بين العائلات لإنتخاب الأفضل من الجهتين".
Advertisement

أضاف: "المواطن الجنوبي يتحسس الظرف الاستثنائي الذي يمر به لبنان، كل لبنان، وليس فقط الجنوب، ويتحسس ويعي بالوجدان الاطماع الاسرائيلية_الصهيونية بهذه الأرض، وهو يعي أيضًا أن المستهدف ليس فقط الأرض إنما ايضا الإنسان، تحديدا الإنسان الجنوبي من خلال محاولة هذا العدو خلق منطقة معزولة وغير قابلة ابدا للحياة".

وتابع: "حضور الجنوب اليوم سواء في مدينة بنت جبيل أو القرى الأمامية، هو حضور إرادة، إرادة الجنوبيين ليقولوا لهذا العدو إننا اليوم كجنوبيين نمارس المقاومة بوجهها الديمقراطي والحضاري من خلال صندوق الاقتراع وكل صوت يدخل إلى الصندوق سيتحول حتما إلى رصاصة تدخل إلى صدر هذا العدو لأنه لا يريد للبنان بفسيفسائه الاجتماعية أن يعيش حتى الحياة الديمقراطية والحياة الطبيعية".
مواضيع ذات صلة
النائب علي حسن خليل لـ "الجديد": إرادة أهل الجنوب واضحة من خلال المشاركة بالإنتخابات والتزكية وجه من أوجه الديمقراطية
lebanon 24
24/05/2025 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رزق الله ودكروب عضوين في مجلس القضاء الأعلى بالتزكية
lebanon 24
24/05/2025 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز قاضيين بالتزكية في انتخابات مجلس القضاء الأعلى
lebanon 24
24/05/2025 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: فوز البلديات بالتزكية هو عمل ديمقراطي
lebanon 24
24/05/2025 16:23:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
09:12 | 2025-05-24
09:11 | 2025-05-24
09:00 | 2025-05-24
08:57 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24