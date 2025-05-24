Advertisement

لبنان

سوريا تسلّم لبنان "الرأس المدبّر" لجريمة قتل باسكال سليمان!

Lebanon 24
24-05-2025 | 07:56
A-
A+
Doc-P-1365376-638836961181710596.jpg
Doc-P-1365376-638836961181710596.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد اتصالات قام بها مسؤولو "القوات اللبنانية" مع السلطات السورية، وبعد متابعات لمديرية المخابرات في لبنان مع السلطة في سوريا، سلّمت الأخيرة أحمد نون للسلطات اللبنانية
Advertisement

وأحمد نون هو رأس العصابة التي خطفت وقتلت المسؤول في "القوات اللبنانية" باسكال سليمان العام الماضي.

ومع تسليم نون وإلى جانب الأربعة الموقوفين، تكتمل كل مقوّمات إظهار الحقيقة في قضية اغتيال سليمان. (نداء الوطن) 
مواضيع ذات صلة
ملثمون يسرقون أعلام "القوات" في عمشيت قبل قداس باسكال سليمان
lebanon 24
24/05/2025 16:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان تسلم من عربيد دعوة لحضور مؤتمر "اللامركزية - آن الأوان"
lebanon 24
24/05/2025 16:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مزاح ينتهي بجريمة قتل داخل محل "بلاي ستيشن"
lebanon 24
24/05/2025 16:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف الرأس المدبّر لعصابة سلب.. هل من وقع ضحية اعماله؟
lebanon 24
24/05/2025 16:24:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
09:12 | 2025-05-24
09:11 | 2025-05-24
09:00 | 2025-05-24
08:57 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24