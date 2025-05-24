سوريا تسلّم لبنان "الرأس المدبّر" لجريمة قتل باسكال سليمان!

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وأحمد نون هو رأس العصابة التي خطفت وقتلت المسؤول في "القوات اللبنانية" العام الماضي.ومع تسليم نون وإلى جانب الأربعة الموقوفين، تكتمل كل مقوّمات إظهار الحقيقة في قضية اغتيال سليمان. (نداء الوطن)