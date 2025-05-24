Advertisement

لبنان

مقارنة مع العام 2016... إليكم نسب الاقتراع في لبنان الجنوبي والنبطية

Lebanon 24
24-05-2025 | 08:47
A-
A+
Doc-P-1365385-638836985709983600.png
Doc-P-1365385-638836985709983600.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اوردت وزارة الداخلية نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية حتى الساعة الثالثة بعد الظهر مقارنة مع نسب الاقتراع عام 2016.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الانتخابات البلدية والإختيارية.. مقارنة نسب الاقتراع في جبل لبنان بين عامي 2016 و2025
lebanon 24
24/05/2025 18:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
من الداخلية.. مقارنة بين نسب الاقتراع في المحافظات وفي الانتخابات بين عامي 2016 و2025
lebanon 24
24/05/2025 18:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم بالأرقام ما بلغته نسب الاقتراع في جبل لبنان مع إقفال صناديق الاقتراع
lebanon 24
24/05/2025 18:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لغاية الـ11 ظهراً.. كيف كانت نسب الإقتراع في الجنوب بين عامي 2016 و 2025؟
lebanon 24
24/05/2025 18:21:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بلديات 2025

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:24 | 2025-05-24
05:38 | 2025-05-24
11:15 | 2025-05-24
10:54 | 2025-05-24
10:45 | 2025-05-24
10:37 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24