شادي خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئا؟

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عمّمت ، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود شادي (مواليد عام 1988، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 20-5-2025، منزله الكائن في محلة ، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية.وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.