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لبنان

شادي خرج من منزله ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئا؟

Lebanon 24
24-05-2025 | 09:12
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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود  شادي جمال عبدالله (مواليد عام 1988، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 20-5-2025، منزله الكائن في محلة الأشرفية، ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية. 
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وطلبت من الذين لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات. 
 
 
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