الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف باسكال سليمان وقتله

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صدر عن – البيان الآتي:"بعد سلسلة اتصالات أجراها والتنسيق في الجيش مع السلطات ، تسلم المكتب المواطن (ا.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن وقتله بتاريخ 7/4/2024، وتم تسليم الموقوف إلى في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة.والموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف.بوشر التحقيق معه بإشراف المختص".