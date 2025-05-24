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لبنان

بعد وجود جثة على شاطئ الرملة البيضاء نهشتها كلاب شاردة... وزارة الزراعة تتحرّك

Lebanon 24
24-05-2025 | 10:37
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أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنها "في أعقاب الحادثة المؤسفة التي وقعت على شاطئ الرملة البيضاء وأدّت إلى وفاة أحد المواطنين نتيجة هجوم من كلاب شاردة، وفقا لتقرير الطبيب الشرعي المكلّف من النيابة العامة التمييزية، سارعت الوزارة إلى التحرّك الفوري بالتنسيق مع بلدية بيروت، ومحافظ بيروت، والقوى الأمنية، حيث تم تنفيذ كشف ميداني شامل في موقع الحادث".
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وأوضحت أنه "بالتعاون مع جمعيات متخصصة في رعاية الحيوان، بدأت الوزارة بإزالة الكلاب الشاردة من المنطقة، ونقلها إلى مراكز مؤهلة لإجراء الفحوص البيطرية اللازمة، والتأكد من سلامتها، وتوفير الرعاية والمعالجة المناسبة لها، بما يضمن حماية المواطنين والحيوانات على حدّ سواء".

وأكدت الوزارة حرصها "المطلق على سلامة المواطنين، إلى جانب التزامها بالتعامل مع الكلاب الشاردة بأسلوب إنساني ومسؤول، وفقا لمبادئ الرفق بالحيوان والمعايير البيطرية المعتمدة".

وأهابت الوزارة بالمواطنين "عدم الاقتراب من الكلاب الشاردة، لا سيما تلك غير المألوفة أو التي لم تخضع للتلقيح أو الرعاية البيطرية، والإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند ملاحظة أي تجمع غير طبيعي للكلاب في الأماكن العامة".

وجددت التزامها بـ"التعاون مع الشركاء والمعنيين لإيجاد حلول مستدامة وإنسانية لمعالجة ملف الكلاب الشاردة، بما يضمن السلامة العامة ويحترم حقوق الحيوان".
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