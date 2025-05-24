بعد وجود جثة على شاطئ الرملة البيضاء نهشتها كلاب شاردة... وزارة الزراعة تتحرّك

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وأوضحت أنه "بالتعاون مع جمعيات متخصصة في رعاية الحيوان، بدأت الوزارة بإزالة الكلاب الشاردة من المنطقة، ونقلها إلى مراكز مؤهلة لإجراء الفحوص البيطرية اللازمة، والتأكد من سلامتها، وتوفير الرعاية والمعالجة المناسبة لها، بما يضمن حماية المواطنين والحيوانات على حدّ سواء".وأكدت الوزارة حرصها "المطلق على سلامة المواطنين، إلى جانب التزامها بالتعامل مع الكلاب الشاردة بأسلوب إنساني ومسؤول، وفقا لمبادئ الرفق بالحيوان والمعايير البيطرية المعتمدة".وأهابت الوزارة بالمواطنين "عدم الاقتراب من الكلاب الشاردة، لا سيما تلك غير المألوفة أو التي لم تخضع للتلقيح أو الرعاية البيطرية، والإبلاغ الفوري للجهات المختصة عند ملاحظة أي تجمع غير طبيعي للكلاب في الأماكن العامة".وجددت التزامها بـ"التعاون مع الشركاء والمعنيين لإيجاد حلول مستدامة وإنسانية لمعالجة ملف الكلاب الشاردة، بما يضمن السلامة العامة ويحترم حقوق الحيوان".