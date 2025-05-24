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لبنان

قائمقام حاصبيا جال في مراكز اقتراع القضاء وتابع مجريات العملية الانتخابية

Lebanon 24
24-05-2025 | 10:45
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جال قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مراكز الاقتراع في قضاء حاصبيا، مبديا ارتياحه لحسن سير العملية الانتخابية والجو الديموقراطي السائد في المنطقة، مؤكدا ان "حاصبيا تعيش عرساً ديموقراطيًا وان العملية الانتخابية في المنطقة تتم ضمن الاطار المخطط له على الصعيد الامني والفني واللوجستي، وانه يتابع مع الاجهزة الامنية كافة المنتشرة في كل قرى وبلدات القضاء لحظة بلحظة مجريات العملية الانتخابية، بحيث وصلت نسبة الاقتراع عند الساعة الرابعة عصرا الى 28 بالمئة".
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