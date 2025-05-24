إعلاميون من "الحزب" ينتقدونه!

لوحظ أن وسائل إعلام وصحافيين يؤيدون " "، باتوا يمليون إلى تغيير سياساتهم التحريرية بشكل مفاجئ خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية وتحديداً بعد انتخابات .

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الأمر هذا كان لافتاً لاسيما أنَّ تلك المنابر الإعلامية كانت تهاجم " " باستمرار، لكن الأمور هدأت نسبياً لاسيما بعد الإنتخابات الأخيرة.

في المقابل، تبين أن هناك إعلاميين على ارتباط تام بالحزب، انتقدوا بيان العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بعد حادثة يوم أمس، واعتبروا أنّه لم يكن له أي داعٍ خصوصاً أن من الجهات المناسبة الرياضية التي حصلت لا تعني الحزب وليس هو المسؤول عنها كما أن الجمهور فيها ليس حزبياً.