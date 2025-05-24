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لبنان

إعلاميون من "الحزب" ينتقدونه!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-05-2025 | 10:54
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لوحظ أن وسائل إعلام وصحافيين يؤيدون "حزب الله"، باتوا يمليون إلى تغيير سياساتهم التحريرية بشكل مفاجئ خلال الإنتخابات البلدية والاختيارية وتحديداً بعد انتخابات بيروت.
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الأمر هذا كان لافتاً لاسيما أنَّ تلك المنابر الإعلامية كانت تهاجم "القوات اللبنانية" باستمرار، لكن الأمور هدأت نسبياً لاسيما بعد الإنتخابات الأخيرة.
 
في المقابل، تبين أن هناك إعلاميين على ارتباط تام بالحزب، انتقدوا بيان العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بعد حادثة المدينة الرياضية يوم أمس، واعتبروا أنّه لم يكن له أي داعٍ خصوصاً أن من الجهات المناسبة الرياضية التي حصلت لا تعني الحزب وليس هو المسؤول عنها كما أن الجمهور فيها ليس حزبياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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