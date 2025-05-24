استياء في بلدات جنوبية

تبين أن ناخبين في بلدات جنوبية أعربوا عن استيائهم لعدم فوز بلدياتها بالتزكية مثل بلدات أخرى.

إلى ذلك، قال مواطنون أنهم يترقبون ما ستسفر عنه نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية على صعيد الوعود التي يُطلقها المرشحون، لاسيما أن الإنماء لم يكن ملموساً خلال السنوات الماضية.