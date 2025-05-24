في الجنوب.. الإنترنت ينقطع لحظة "اقتراع وزير"!

أدلى وزير الاتصالات بصوته في والاختيارية في بلدته بتدين اللقش في الجنوب.

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وذكرت قناة الـ" " أنَّ الإنترنت انقطع تزامناً مع وصول الوزير إلى المنطقة.

وفي تصريح له، أشاد الحاج بسير العملية ، مثنيا على "الجهود التي بُذلت لإنجاز هذا الاستحقاق في ظل الظروف الأمنية والسياسية والمالية الصعبة".



وقال الحاج في تصريح: "إجراء الانتخابات البلدية في هذه الظروف الأمنية والسياسية والمالية، وفي ظل ضيق الوقت وقِصر مدة التحضير، يُعد إنجازا كبيرا يُهنأ عليه كل من عمل وساهم في تحقيقه، من قوى أمنية وإدارية، وصولا إلى الذي أدار العملية الانتخابية بحزم وجدية ومرونة، ما جعلها تتمّ بأفضل طريقة ممكنة".



اضاف: "ان إجراء الانتخابات البلدية بحد ذاته هذا العام يُعد عملا إصلاحيا مهما، لأنه أكد نية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء التمسك بأهم مقومات ، وهو انتظام مواعيد الانتخابات".



وتابع: "الحياة الوطنية مسؤولية تبدأ بحُسن اختيار السلطات المحلية، ومحاسبتها في صندوق الاقتراع وأمام الرأي العام المحلي والوطني على أي تقصير. وحده الخوف من محاسبة الرأي العام يجعل المسؤول يقدم أفضل ما عنده. لذلك قلما نشهد إنجازات حيث يشعر المسؤول بأن لا أهمية لرأي الناس في محيطه، لا سيما إذا كان قادرا على الوصول إلى موقعه والبقاء فيه بغض النظر عن رأي الناخبين".