أنباء عن اتفاق لتحرير أسرى "حزب الله".. خبرٌ يكشف "الصفقة"

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نقلت شبكة " " الاخبارية"، اليوم السبت، أنباء عن حصول اتفاق لتبادل سجناء بين وإيران وإسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين وطهران.ووفقاً لمصادر "سكاي نيوز"، التبادل يشمل عناصر من " " وقبطانا بحريا لبنانيا وأكاديمية إسرائيلية روسية ومواطنًا إيرانيًا.كما ان الصفقة المرتقبة تتضمن الباحثة وهي إسرائيلية روسية اختُطفت في العراق عام 2023، بحسب المصادر عينها.وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، من المرتقب أن تطلق سراح 6 من عناصر "حزب الله" وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة.كما أفيد بإطلاق سراح مواطن إيراني محتجز في العراق بتهم تتعلق بهجمات ضد أهداف أميركية هو جزء مركزي من الصفقة.