Advertisement

لبنان

أنباء عن اتفاق لتحرير أسرى "حزب الله".. خبرٌ يكشف "الصفقة"

Lebanon 24
24-05-2025 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1365449-638837088845875042.jpg
Doc-P-1365449-638837088845875042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت شبكة "سكاي نيوز" الاخبارية"، اليوم السبت، أنباء عن حصول اتفاق لتبادل سجناء بين العراق وإيران وإسرائيل في ظل تقدّم في المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
Advertisement


ووفقاً لمصادر "سكاي نيوز"، التبادل يشمل عناصر من "حزب الله" وقبطانا بحريا لبنانيا وأكاديمية إسرائيلية روسية ومواطنًا إيرانيًا.


كما ان الصفقة المرتقبة تتضمن الباحثة إليزابيث تسوركوف وهي إسرائيلية روسية اختُطفت في العراق عام 2023، بحسب المصادر عينها.

وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز"، من المرتقب أن تطلق إسرائيل سراح 6 من عناصر "حزب الله" وقبطان بحري لبناني ضمن الصفقة.

كما أفيد بإطلاق سراح مواطن إيراني محتجز في العراق بتهم تتعلق بهجمات ضد أهداف أميركية هو جزء مركزي من الصفقة.
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" يربط الحديث عن سلاحه بـ"4 أولويات"
lebanon 24
24/05/2025 20:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي قد تفعله إيران بـ"سلاح حزب الله"؟ تقريرٌ يكشف
lebanon 24
24/05/2025 20:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
أعنف الغارات التدميرية منذ اتفاق وقف النار و "حزب الله" يلوّح بالرد
lebanon 24
24/05/2025 20:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا أبلغ "حزب الله" الجيش؟ مصدر أمني يكشف
lebanon 24
24/05/2025 20:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2025-05-24
12:00 | 2025-05-24
13:05 | 2025-05-24
13:02 | 2025-05-24
12:54 | 2025-05-24
12:50 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24