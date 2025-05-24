جديد حادثة حريق "باخرة طرابلس".. الدفاع المدني يسيطر على النيران

تمكّنت فرق الدفاع المدني، بعد جهود متواصلة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في باخرة قبالة كورنيش الميناء في مدينة ، وذلك بمؤازرة فرق الإسعاف في اللبناني.

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ونتج عن الحريق إصابتان لأحد العمّال بحالة اختناق، تم إسعافه ميدانياً في موقع الحادث وإصابة أحد عناصر الدفاع المدني بيده أثناء مشاركته في عملية الإطفاء، وقد جرى نقله بواسطة الأحمر اللبناني إلى لتلقي العلاج.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي أثار حالة من القلق في المنطقة نتيجة تصاعد الدخان الكثيف في سماء الميناء.