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لبنان

جديد حادثة حريق "باخرة طرابلس".. الدفاع المدني يسيطر على النيران

Lebanon 24
24-05-2025 | 11:59
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تمكّنت فرق الدفاع المدني، بعد جهود متواصلة، من السيطرة على الحريق الذي اندلع في باخرة قبالة كورنيش الميناء في مدينة طرابلس، وذلك بمؤازرة فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني.
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ونتج عن الحريق إصابتان لأحد العمّال بحالة اختناق، تم إسعافه ميدانياً في موقع الحادث وإصابة أحد عناصر الدفاع المدني بيده أثناء مشاركته في عملية الإطفاء، وقد جرى نقله بواسطة الصليب الأحمر اللبناني إلى مستشفى المظلوم لتلقي العلاج.
 
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي أثار حالة من القلق في المنطقة نتيجة تصاعد الدخان الكثيف في سماء الميناء.
 
 
 
 
 
 
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