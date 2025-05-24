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لبنان

مداهمات في أكثر من منطقة.. الجيش يضبط أسلحة ويوقف مشتبه بهم

Lebanon 24
24-05-2025 | 12:17
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 32 شخصًا وفقًا لما يلي:

• دهم منازل مطلوبين في مناطق قب الياس – زحلة وعيتيت – صور وعين عرب والبيرة والرفيد – راشيا، وتوقيف 23 شخصًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منازل مطلوبين في منطقة بعلبك وتوقيف 8 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.

• دهم منزل المواطن (ا.ح.) في بلدة عرسالبعلبك وتوقيفه كونه مطلوبًا بجرم المشاركة في أعمال التهريب، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:

• توقيف السوريَّين (ا.ا.) و(ع.ا.) عند حاجز حربتا – بعلبك لتجولهما دون أوراق قانونية.

• توقيف المواطنَين (ع.م.) و(ط.ش.) عند حاجز الخردلي – مرجعيون لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". 
 
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