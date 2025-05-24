مداهمات في أكثر من منطقة.. الجيش يضبط أسلحة ويوقف مشتبه بهم

صدر عن قيادة الجيش
– مديرية التوجيه
البيان الآتي:
"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية
في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات
منازل مطلوبين وأوقفت 32 شخصًا وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في مناطق قب الياس – زحلة
وعيتيت – صور وعين عرب والبيرة والرفيد – راشيا
، وتوقيف 23 شخصًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
• دهم منازل مطلوبين في منطقة بعلبك
وتوقيف 8 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
• دهم منزل المواطن (ا.ح.) في بلدة عرسال
– بعلبك
وتوقيفه كونه مطلوبًا بجرم المشاركة في أعمال التهريب، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف السوريَّين (ا.ا.) و(ع.ا.) عند حاجز حربتا
– بعلبك لتجولهما دون أوراق قانونية.
• توقيف المواطنَين (ع.م.) و(ط.ش.) عند حاجز الخردلي – مرجعيون
لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص".