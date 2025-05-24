مداهمات في أكثر من منطقة.. الجيش يضبط أسلحة ويوقف مشتبه بهم

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صدر عن – البيان الآتي:"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من منازل مطلوبين وأوقفت 32 شخصًا وفقًا لما يلي:• دهم منازل مطلوبين في مناطق قب الياس – وعيتيت – صور وعين عرب والبيرة والرفيد – ، وتوقيف 23 شخصًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.• دهم منازل مطلوبين في وتوقيف 8 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.• دهم منزل المواطن (ا.ح.) في بلدة – وتوقيفه كونه مطلوبًا بجرم المشاركة في أعمال التهريب، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:• توقيف السوريَّين (ا.ا.) و(ع.ا.) عند حاجز – بعلبك لتجولهما دون أوراق قانونية.• توقيف المواطنَين (ع.م.) و(ط.ش.) عند حاجز الخردلي – لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".