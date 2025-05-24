البطريرك ميناسيان زار البابا لاوون الرابع عشر ودعاه لزيارة لبنان

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زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن ،قداسة البابا لاوون الرَّابع عشر في لقاء جرى اليوم في الرسولي بالفاتيكان.

وخلال الاجتماع، جرى بحث معمق حول أوضاع الكنيسة الأرمنية ، والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة.

كذلك، تناول الملحّة التي تطال ومنطقة ، في ظل ما تمرّ به من أزمات سياسية وإنسانية وروحية متفاقمة.

في ختام اللقاء، وجّه البطريرك ميناسيان دعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان في أقرب فرصة، مؤكداً أهمية حضوره الراعوي في ظل الظروف الراهنة.

وأبدى البابا لاوون اهتمامًا بالغًا بخصوصية العيش المشترك بين والمسلمين في لبنان، مشدداً على ضرورة دعمه وتعزيزه كركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.

هذا اللقاء يعكس عمق الشراكة الروحية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتزامهما المشترك برسالة الرجاء والوحدة في وجه التحديات.