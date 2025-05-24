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لبنان
البطريرك ميناسيان زار البابا لاوون الرابع عشر ودعاه لزيارة لبنان
Lebanon 24
24-05-2025
|
12:37
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صدر عن
المكتب الإعلامي
في
بطريركية
الأرمن الكاثوليك
البيان التالي:
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زار البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن
الكاثوليك
،قداسة البابا لاوون الرَّابع عشر في لقاء جرى اليوم في
القصر
الرسولي بالفاتيكان.
وخلال الاجتماع، جرى بحث معمق حول أوضاع الكنيسة الأرمنية
الكاثوليكية
، والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة الدقيقة.
كذلك، تناول
النقاش
القضايا
الملحّة التي تطال
لبنان
ومنطقة
الشرق الأوسط
، في ظل ما تمرّ به من أزمات سياسية وإنسانية وروحية متفاقمة.
في ختام اللقاء، وجّه البطريرك ميناسيان دعوة لقداسة البابا لزيارة لبنان في أقرب فرصة، مؤكداً أهمية حضوره الراعوي في ظل الظروف الراهنة.
وأبدى البابا لاوون
الرابع عشر
اهتمامًا بالغًا بخصوصية العيش المشترك بين
المسيحيين
والمسلمين في لبنان، مشدداً على ضرورة دعمه وتعزيزه كركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة.
هذا اللقاء يعكس عمق الشراكة الروحية بين الكرسي الرسولي والكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، والتزامهما المشترك برسالة الرجاء والوحدة في وجه التحديات.
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