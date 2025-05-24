إليكم هذا البيان من الدفاع المدني!

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أكدت في بيان، أنها "تواصل بنجاح مواكبتها للجولة الرابعة والأخيرة من والاختيارية، التي تُجرى اليوم السبت في محافظتي الجنوبي والنبطية، في ظلّ ظروف أمنية دقيقة ناجمة عن استمرار العدوان على عدد من البلدات في الجنوب اللبناني".وأشار البيان الى أن " للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح قام بجولة ميدانية شملت العديد من نقاط التمركز في أقضية المحافظتين، حيث اطلع مباشرة على سير تنفيذ المهام المناطة بالعناصر المنتشرين ميدانيا، وعاين التدابير المتخذة لضمان استجابة سريعة وفعالة لمختلف الاحتمالات الطارئة".ولفت البيان الى أن فرح "نوه بالجهوزية العالية والانضباط اللافت اللذين أظهرهما العناصر رغم المخاطر المحدقة، مثنيا على حسهم الوطني والتزامهم الإنساني. كما أصدر توجيهاته بتكثيف التدخلات في المناطق المتأثرة بالقصف، وتقديم أقصى درجات الدعم للناخبين، لا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".وذكر أن "هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات والبلديات أحمد ، الذي شدد خلال الاجتماعات التنسيقية على أهمية تعزيز التعاون الميداني بين الأجهزة كافة، مع التأكيد على أولوية سلامة المدنيين وضمان حسن سير العملية في جميع المناطق، مهما بلغت التحديات".وأشار البيان الى أنه "منذ الساعة الخامسة فجرا، تمركز نحو 295 عنصرا من الدفاع المدني في 198 نقطة انتشار، معززين بـ40 آلية إطفاء، و20 آلية إسعاف، و7 آليات نقل. وقد نفذ العناصر، حتى ساعة إعداد هذا البيان، سلسلة من المهمات المرتبطة مباشرة بالعملية الانتخابية، تمثلت بمساعدة 71 ناخبا من كبار السن، و8 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى 3 حالات خاصة أخرى داخل مراكز الاقتراع في أقضية وصيدا والنبطية، فضلا عن تأمين سلامة الناخبين وتسهيل وصولهم إلى المراكز، والتدخل عند الاقتضاء لمعالجة أي طارئ صحي أو لوجستي في محيط مراكز الاقتراع".وإذ أكدت للدفاع المدني "التزامها الكامل برسالتها الوطنية والإنسانية"، دعت "المواطنين إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ عبر الرقم 125 أو عبر تطبيق على الرقم 70192693"، مؤكدة "استمرار حال الجهوزية التامة حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي".وأوضح البيان أنه "في موازاة هذه الجهوزية الاستثنائية، واصلت وحدات الدفاع المدني تنفيذ مهماتها اليومية المعتادة على امتداد الأراضي ، حيث تم تسجيل 64 مهمة إطفاء لحرائق مختلفة، و6 مهمات إسعاف وحوادث سير، ومهمتين لإنقاذ هرّة، بالإضافة إلى مهمتين في مجال السلامة العامة، وذلك ضمن إطار الواجبات الدائمة الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات".وأعلن أن "من أبرز هذه التدخلات، تمكن عناصر الدفاع المدني، في هذه الاثناء، من السيطرة على حريق كبير اندلع على متن باخرة راسية في مرفأ ، حيث نجحوا في تنفيذ المهمة بسرعة ومهنية عالية، ما حال دون امتداد النيران إلى أجزاء أخرى من الميناء، واقتصرت الأضرار على الماديات". (الوكالة الوطنية)