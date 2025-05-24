مرقص من وزارة الإعلام: توقعوا في هذا العهد احتراماً تاماً للاستحقاقات الدستورية

جال المحامي بول مرقص في مديريات الوزارة للاطلاع على سير عمل الفريق في النهار الانتخابي ، مثنياً على جهود المحررين والمندوبين والإداريين.

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وتفقد مرقص الذي رافقه رئيس مصلحة الديوان وليد فليطي، للإعلام، ثم مصلحة الديوان، قبل ان ينتقل إلى مكاتب " " حيث استقبله مدير الوكالة زياد حرفوش شارحا له العمل في مختلف دوائر " "، لاسيما لناحية مواكبة الاستحقاق الانتخابي بجهد دؤوب من المحررين والمندوبين.



كذلك، تفقد مديرية الدراسات والمنشورات ، واطلع من مديرها خضر ماجد على سير العمل.



واختتمت الجولة في "اذاعة " حيث زار الوزير مرقص الاستوديوهات، في حضور رئيسة ديوان الاذاعة ثريا إسماعيل ومديرة البرامج ريتا نجيم ورئيس مصلحة الصيانة علي جباوي.



وخصّ الاذاعة بمقابلة استثنائية مباشرة على الهواء نقلها "تلفزيون لبنان" و"الوكالة الوطنية"، شكر فيها فريق العمل في الوزارة على جهوده.



وأثنى على "أهمية الاعلام الوطني في نقل الصورة والصوت والحركة للناس، بإمكانات ضئيلة". وقال: "أطمئن إلى أن إذاعة لبنان، رغم حاجاتها الكثيرة، هي صامدة بفضل من هم وراء أثيرها ووراء شاشة تلفزيون لبنان والوكالة ، من دون كلل، من أجل نقل الحقيقة للناس من دون تحريف أو اصطفاف، وميزة الاعلام الوطني انه لا ينقل الانتماءات عبر الهواء، ومن هنا أسعى دائما إلى دعمه".



وأشار إلى أن "رسالة الحكومة الأولى في انتخابات الجنوب هي قدسية الآجال والمواعيد والاستحقاقات الدستورية، ففي عهد الرئيس لم يعد هناك تأجيل للانتخابات، وهذه بدعة انتهينا منها. والرسالة الثانية ان الانتخابات تجرى من دون منة، فهذا واجب على الحكومة. وتوقعوا في هذا احتراما تاما للاستحقاقات الدستورية".





وتوجه إلى أهل الجنوب بالقول: "هم أكثر من ضحوا ولا يزالون، ويستحقون منا أن تجرى هذه الانتخابات في موعدها ومكانها، وهذا جزء يسير مما يستأهلونه، ونحن في صدد تخصيص صندوق يعمل بشفافية من خلال جولات فخامة الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء في الخارج لتأمين الموارد اللازمة".



وسئل عن قانون جديد للانتخابات النيابية فأجاب: "يجب عدم المزج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فالقوانين تصدر عن الأخيرة والحكومة تتعاون".



وعن جولته التي أجراها في أقسام وزارة الإعلام، وزيارته مكاتب "الوكالة الوطنية" واستديوهات "إذاعة لبنان"، قال مرقص: "إن وجودي بينكم أمر طبيعي، فأنا فرد منكم، وزيارتي لكم ليست الأولى، لكون مكتبي موجودا في المبنى نفسه. وكنت قبل ان أتولى منصبي الوزاري، صديقا للإعلاميين، وسأبقى إلى جانبهم بعد مغادرتي مستذكرا استضافته في الاذاعة منذ نحو 24 سنة لشرح قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب الصادر وقتذاك".



وأكد "أننا والإعلاميين في شراكة مستمرة، لا أحد يريد ممارسة السلطة بمعنى النفوذ عليهم، بل من واجبي أن أضع ملفاتكم في الإطار الصحيح وأن نحقق معا الإنجازات".



ولاحظ رداً على سؤال آخر ان "الأمور في البلد تغيرت، وستتحسن أكثر عندما يُسلّم سلاح المخيمات وفقا لجدول زمني، كما أن معظم أصبح تحت سيطرة ، ولولا الاعتداءات لكنا أنهينا عملية الانتشار".



وكشف أن " العماد رودولف هيكل عرض على طاولة ، بالوقائع والأرقام والوثائق، بسط سلطة الجيش في الجنوب".