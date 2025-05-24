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لبنان

عبدالله: بحثت مع وزير الصحة في لاتفيا ابن بلدة كترمايا في توطيد العلاقات

Lebanon 24
24-05-2025 | 12:54
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "شرفني معالي الصديق وزير الصحة في دولة لاتفيا الدكتور حسام ابو مرعي، ابن بلدتنا الحبيبة كترمايا، بزيارتي برفقة قنصل لاتفيا في لبنان الأستاذ جيرار رنو، ودار النقاش حول العلاقات بين لبنان ولاتفيا وسبل توطيد العلاقات السياسية والبرلمانية والصحية".
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