عبدالله: بحثت مع وزير الصحة في لاتفيا ابن بلدة كترمايا في توطيد العلاقات

كتب النائب على منصة "اكس": "شرفني معالي الصديق في الدكتور حسام ، ابن بلدتنا الحبيبة كترمايا، بزيارتي برفقة قنصل في الأستاذ جيرار رنو، ودار حول العلاقات بين لبنان ولاتفيا وسبل توطيد العلاقات السياسية والبرلمانية والصحية".

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