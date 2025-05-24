بالصورة.. رئيس الحكومة يزور "الداخلية" لمتابعة عملية فرز أصوات "إنتخابات الجنوب"

وصل رئيس الحكومة إلى والبلديات في ، مساء السبت، حيث كان في استقباله الوزير .

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وتفقد سلام المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية لمتابعة عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع في محافظتي الجنوبي والنبطية.