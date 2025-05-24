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لبنان

بالصورة.. رئيس الحكومة يزور "الداخلية" لمتابعة عملية فرز أصوات "إنتخابات الجنوب"

Lebanon 24
24-05-2025 | 13:21
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وصل رئيس الحكومة نواف سلام إلى وزارة الداخلية والبلديات في الحمرا، مساء السبت، حيث كان في استقباله الوزير أحمد الحجار.
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وتفقد سلام غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والاختيارية لمتابعة عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية الاقتراع في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
 
 
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