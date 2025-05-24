بيان هام من شركة "ألفا"... هذا ما جاء فيه

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أعلنت شركة "ألفا"، في بيان، "توقف العمل بمحطة بيقون في أعالي ، قرابة السادسة مساء اليوم، بسبب عملية تخريب تعرّضت لها، وإقدام مجهولين على تلف معدات تقنية في المحطة وسرقة البطاريات، مما أدى إلى توقف جزئي في خدمات التخابر والداتا في بعض البلدات في أعالي قضاءيّ الشوف وجزين".وأوضحت الشركة أن "الفرق الفنية تولت إصلاح العطل وعادت الخدمة إلى طبيعتها قرابة الثامنة مساء"، وقدمت الاعتذار الى مشتركيها الذين تأثروا بهذا العطل، مؤكدة أنها "بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة في حق السارقين".