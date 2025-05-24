Advertisement

لبنان

سلام: لا نثق بالضمانات الإسرائيلية وسنواصل السعي لإعادة الإعمار

Lebanon 24
24-05-2025 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1365498-638837160149120233.jpg
Doc-P-1365498-638837160149120233.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته وزارة الداخلية لمواكبة العملية الانتخابية، أن الانتخابات البلدية والاختيارية جرت في موعدها وبسلام، رغم وجود بعض الشوائب التي ستُؤخذ بعين الاعتبار في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة عام 2026.
Advertisement

وقال سلام: "كان من المهم لنا إجراء الاستحقاق الانتخابي في وقته، وهذا ما تحقق، كما نجحنا في الحفاظ على حيادية الحكومة خلال هذا المسار".

وأشار إلى أن العملية الانتخابية مرت من دون تصعيد إسرائيلي، مؤكدًا: “نحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية، ونواصل المطالبة بتحرير الأسرى اللبنانيين من سجون العدو، كما لم نتوقف عن السعي لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة”.

وتحدث رئيس الحكومة عن الجهود الدبلوماسية، لافتًا إلى أن لبنان “يسعى باستمرار مع الولايات المتحدة، وفرنسا، وأصدقاء لبنان للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من الأراضي اللبنانية”.

وكشف سلام أن “هناك لقاءً عُقد في واشنطن منذ أسبوعين خُصص لمسألة إعادة الإعمار، وقد تم جمع مبلغ أولي لهذا الهدف”، مؤكدًا أن الحكومة “مستمرة في العمل مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة والدول الشقيقة لتأمين الدعم اللازم لإعادة إعمار المناطق المتضررة”.

وعن نسب المشاركة، أوضح أن الانتخابات البلدية والاختيارية عادة ما تسجّل نسب اقتراع أدنى من النيابية، مضيفًا أن “هجرة الشباب ساهمت في تقليص نسبة المشاركة، بعكس الانتخابات النيابية التي تتيح تصويت المغتربين في الخارج”.

وختم بالقول: “نحن ماضون في مسار الإصلاح الديمقراطي، وسنعمل على تذليل أي عقبة لضمان استحقاق انتخابي أكثر نضجًا في المستقبل”.
مواضيع ذات صلة
سلام: الانتخابات مرّت بسلام من دون تصعيد إسرائيلي ونحن لا نثق بالضمانات الإسرائيلية
lebanon 24
25/05/2025 00:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: مستمرون بالسعي مع الدول الصديقة لاسيما الشقيقة لتأمين مساعدات أكبر لعملية إعادة الإعمار
lebanon 24
25/05/2025 00:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإيطالي: روسيا لا تبدو جادة في السعي لتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
25/05/2025 00:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
lebanon 24
25/05/2025 00:53:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-05-24
16:56 | 2025-05-24
16:31 | 2025-05-24
16:22 | 2025-05-24
15:48 | 2025-05-24
15:41 | 2025-05-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24