بعد إقفال الصناديق… الحجّار يؤكد شفافية الانتخابات ومحاسبة المخالفين

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أكد والبلدية أحمد الحجّار، من الوزارة، بعد إقفال صناديق الاقتراع، أن "الشّعب اللبناني حقه وهذا هو الأهم، وعسى أن تكون هذه الانتخابات مقدّمة لتجديد الحيوية في العمل في مختلف البلديات"، وقال: "تأكدنا أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في العملية ، والإشكالات التي حصلت وبعض العنف الذي حصل والاعتداء على بعض الأشخاص جميعها موثقة وأحيلت على الأجهزة المعنية لمتابعتها من دون أيّ تهاون أو تدخل".واعتبر أن "الفوز بالتزكية عملية ديمقراطية سليمة ولا شائبة في هذا الامر من الناحية القانونية".