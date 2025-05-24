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لبنان

"صورة انتخابية" لملكة جمال لبنان السابقة.. إبتسامة و "تصويت"

Lebanon 24
24-05-2025 | 14:10
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نشرت ملكة جمال لبنان السابقة ياسمينة زيتون، عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، صورة لها أثناء مشاركتها في عملية الاقتراع في بلدتها كفرشوبا.
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وأظهرت الصورة إصبعها الملوّن بالحبر الأزرق، في إشارة واضحة إلى أنها أدلت بصوتها، بينما بدت عليها علامات الفرح والسرور.
 
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