"صورة انتخابية" لملكة جمال لبنان السابقة.. إبتسامة و "تصويت"

نشرت السابقة ، عبر خاصية "الستوري" على حسابها في "إنستغرام"، صورة لها أثناء مشاركتها في عملية الاقتراع في بلدتها كفرشوبا.

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وأظهرت الصورة إصبعها الملوّن بالحبر الأزرق، في إشارة واضحة إلى أنها أدلت بصوتها، بينما بدت عليها علامات الفرح والسرور.