بيان توضيحي من بلدية طرابلس.. ماذا فيه؟

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أصدرت بلدية بيانا أوضحت فيه أن عناصر الشرطة البلدية بمؤازرة القوى الأمنية وورش البلدية ستعمد إلى ازالة مخالفة العام مفرقة الحلوة في جوار ميتم الشعراني في أبي سمراء، وهي عبارة عن غرفة كهرباء لتوزيع اشتراكات كهرباء في طرابلس، بناء انذارات متعددة بإزالة المخالفة، حملت الأرقام 29/1971 و 506/1791 و206/722 و506/1999 واخرها بتاريخ 2025/5/8.واوضح رئيس بلدية طرابلس أن "المخالفة تعود لمؤسسة كهرباء الإيمان لصاحبها (م. ض) وان الهدف من إزالتها هو التعدي على الأملاك العامة وضرورة تزفيت الطريق العام امام حركة السيارات".ولفت الى ان" البلدية غير مسؤولة عن أي ضرر قد يلحق مصالح المواطنين، مع ان صاحب العلاقة كان تعهد خطيا امام فعاليات أبي سمراء بإزالة المخالفة فور الطلب التعبيد الطريق، منذ عدة أشهر وعليه تنفيذ تعهده وتأمين حلول للمشتركين بالسرعة اللازمة ويمكنه ذلك، واكرر ان البلدية غير مسؤولة عن اي ضرر قد يلحق بالمشتركين ومصالحهم، وبالتالي رفع الضرر عن سكان ابي سمراء ومحيط ميتم الشعراني".وأكد يمق ان حملة إزالة المخالفات متواصلة وستشمل كافة المولدات المخالفة والتي تتعدى على الطرقات والأرصفة والاملاك العامة او تتعدى على مصالح المواطنين في مختلف مناطق طرابلس".