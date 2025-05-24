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لبنان

بعد صدور نتائج "إنتخابات الجنوب".. أول تعليق من علي حسن خليل

Lebanon 24
24-05-2025 | 15:23
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قال النائب علي حسن خليل في تصريح، مساء السبت، إنَّ "نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب كانت متوقعة".
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كذلك، إعتبر خليل أن "النتائج هي تعبير عن خيار الناس وهذا أكبر انتصار وأكبر رد على المشككين بحجمنا التمثيلي والمراهنين على انقلابات في مزاج الجنوبيين".
 
وتابع: "نتائج الانتخابات البلدية مؤشر للمزاج الجنوبي والانتخابات النيابية المقبلة ستؤكد هذه النظرية".

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