بعد صدور نتائج "إنتخابات الجنوب".. أول تعليق من علي حسن خليل

قال في تصريح، مساء السبت، إنَّ "نتائج الإنتخابات البلدية والاختيارية في الجنوب كانت متوقعة".

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كذلك، إعتبر خليل أن "النتائج هي تعبير عن خيار الناس وهذا أكبر انتصار وأكبر رد على المشككين بحجمنا التمثيلي والمراهنين على انقلابات في مزاج الجنوبيين".

وتابع: "نتائج مؤشر للمزاج الجنوبي والانتخابات النيابية المقبلة ستؤكد هذه النظرية".