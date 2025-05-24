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لبنان

"الفرز" يفتح إشكالاً في بلدة جنوبية.. هذا ما حصل

Lebanon 24
24-05-2025 | 15:48
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أفادت المعلومات عن وقوع إشكال في بلدة القوزح الجنوبية، وذلك إثر خلافٍ على عملية فرز أصوات الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة.
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وعلى الأثر، تدخلت قوة من الجيش وعملت على ضبط الوضع فيما تجري مفاوضات حول إمكانية إعادة الفرز.
 
أيضاً، أُفيد عن وقوع إشكال في بلدة السكسكية بسبب الإنتخابات.
 
 
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