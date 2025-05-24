Advertisement

لبنان

عون: المشاركة تعكس إرادة الصمود والحياة بالمنطقة

Lebanon 24
24-05-2025 | 23:02
A-
A+
Doc-P-1365556-638837498377791522.png
Doc-P-1365556-638837498377791522.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتهت المرحلة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، على وقع «ضمانات دولية» تمثلت في «ضغوط على إسرائيل»؛ لمنعها من عرقلة هذا الاستحقاق بالاستهدافات التي نفذت آخر جولاتها العنيفة، الخميس.
Advertisement

وأكد الرئيس جوزيف عون، الذي أدلى بصوته في مسقط رأسه ببلدة العيشية ، «وجود ضمانات» لعدم حصول اعتداءات إسرائيلية، ووجه رسائل عدة؛ أهمها أن «إرادة الحياة أقوى من الموت، وأن إرادة البناء أقوى من الهدم»، وأن «اليوم ليس فقط عيد التحرير بل عيد الديمقراطية والخيار الصحيح»، في إشارة إلى تزامن الانتخابات مع ذكرى تحرير جنوب لبنان في عام 2000.

وبدأ عون جولته من سرايا صيدا الحكومي، جال على الموظفين برفقة وزيري الدفاع ميشال منسى، والداخلية أحمد الحجار، وعقد اجتماعاً في سراي صيدا، وقال: «تحل الذكرى الـ25 لتحرير الجنوب، وللأسف لا يزال الجرح ينزف، وأحيي في هذه المناسبة ذكرى الشهداء من عسكريين ومدنيين الذين رووا بدمائهم أرض الجنوب، وشكلوا منارة على طريق الحرية والكرامة لجيل المستقبل».

ودعا عون اللبنانيين «للتصويت بكثافة، ليس فقط لأنه حق ديمقراطي، بل أيضاً لأن هذه الانتخابات إنمائية وليست سياسية، ويجب التصويت لمن يمثلهم في إنماء المدن والقرى المعنية، ولمن يقدّر تضحيات أبناء المدينة، ولمن سيساهم في إعادة الإعمار، وهذا حق طبيعي للمقترعين». وقال إن «هذه الانتخابات تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم. اليوم ليس فقط عيد التحرير بل عيد الديمقراطية والخيار الصحيح».

وفي النبطية، ترأس عون اجتماعاً أمنياً، وشدد على «أهمية هذا الاستحقاق الجنوبي، على الرغم من كل الاعتداءات». ووجه تحية إلى «ابن الجنوب الذي يبدو اليوم مصمماً على المشاركة في الانتخابات، وهذا يعكس إرادة الصمود والحياة والبناء لديه».

وقال: «الانتخابات هي مشاركة لإنماء البلدة والقرية، خصوصاً بعد الدمار الذي لحق بها، ومن واجب الناخبين المشاركة في بناء لبنان الغد لجيل المستقبل، ودورهم اليوم اتخاذ الخيار الصحيح والمساهمة في هذا الإنماء. وأمل الرئيس عون أن تشهد الأيام المقبلة نهاية المآسي والحروب والدمار».

وكانت لعون محطة شخصية وانتخابية في مسقط رأسه بلدة العيشية، حيث اقترع في الاستحقاق الاختياري، نظراً إلى أنه تم التوافق على فوز مرشحي البلدية بالتزكية.

ولدى خروجه، تحدث عون إلى الإعلاميين فقال: «لقد اعتدت على حماية الانتخابات طوال 40 عاماً، واليوم أدلي بصوتي للمرة الأولى في الاستحقاق الانتخابي، وهو لإنماء البلدة. التزكية هي نوع من الديمقراطية، والبلد قائم على الديمقراطية التوافقية، ولو لم يحصل توافق لكنا اتجهنا إلى انتخابات ديمقراطية، وهو أمر طبيعي، وكل من يفوز، أعتبر أنه يمثّلني».

وسُئِلَ عن وجود ضمانات لعدم حصول اعتداءات إسرائيلية، فأجاب عون أن «الضمانات موجودة». وجدد الدعوة إلى الناخبين للتصويت بكثافة، مشيراً إلى أن «الرسالة هي أن الجنوب هو من لبنان وقلب لبنان، ويجب ألا يكون هناك رادع لإرادة صمود اللبنانيين».

بدوره ، أوضح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، خلال تفقده سير العملية الانتخابية في بلدة شبعا الحدودية، أن «كل الاتصالات الدبلوماسية مطمئنة، ونحن متمسكون بسيادة الدولة الحاضرة إلى جانب الشعب».

وبدوره شكر رئيس الحكومة نواف سلام كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية. وقال في تصريح من وزارة الداخلية مساء : وعدنا ووفينا بأن تتم الإنتخابات بموعدها وجهوزية وزارة الداخلية كانت عالية جدًا.
أضاف: "لا يمكن أن ننكر وجود بعض الشوائب لا سيما في الشمال، وقد تعلّمنا منها وسنبدأ بالعمل للتحضير للانتخابات النيابية في العام المقبل متسلّحين بالدروس من الانتخابات البلدية.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: إرادة الصمود هي إرادة الحياة التي هي أقوى من الموت وادعو الجميع الى التصويت بكثافة
lebanon 24
25/05/2025 10:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أدعو الجميع للتصويت وهذا حق طبيعي وانتخابات الجنوب على الرغم من الدمار دليل على ان إرادة الحياة أقوى من الموت
lebanon 24
25/05/2025 10:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل: لا يمكن ان نؤمن للعدو الاسرائيلي ولكن لدى الجنوبيين إرادة صمود
lebanon 24
25/05/2025 10:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مشيدا بقرار حاكم مصرف لبنان.. التيار الوطني الحر: القرار يعكس ارادة الاصلاح لدى الحاكم
lebanon 24
25/05/2025 10:15:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-05-25
03:00 | 2025-05-25
02:57 | 2025-05-25
02:45 | 2025-05-25
02:15 | 2025-05-25
02:11 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24