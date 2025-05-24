الجيش يتسلم متورطاً أساسياً في عملية خطف وقتل باسكال سليمان

Advertisement

اليوم الانتخابي جنوباً، ترافق مع تطوّر قضائي وأمني لافت طرأ على قضية اغتيال منسّق " " في ، حيث علم أنّه بعد اتصالات قام بها مسؤولو "القوات"، وبعد متابعات في ، سلّمت السلطات الجديدة، ، المدعو أحمد نون، وهو رأس العصابة التي خطفت باسكال وقتلته في 7 نيسان 2024.ولاحقاً، أكدت أنّ نون بات في عهدة اللبناني، وبوشر التحقيق معه بإشراف المختص، مشيرة إلى أنّ "الموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف".وكتبت" نداء الوطن"؛ مع تسليم نون وإلى جانب الأربعة الموقوفين، تكتمل كل مقوّمات إظهار الحقيقة في قضية اغتيال سليمان، أن يتحرّك القضاء اللبناني لكشف ملابساتها وتفاصيلها الكاملة في القريب العاجل.