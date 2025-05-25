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لبنان

نتيجة أولية لـ"انتخابات صيدا".. هؤلاء هم الفائزون

Lebanon 24
25-05-2025 | 00:55
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كشفت نتائج أولية غير نهائية لإنتخابات صيدا فوز 10 أعضاء للائحة "سوا لصيدا" المدعومة من "تيار المستقبل" مقابل فوز 8 آخرين من لائحة "نبض البلد" المدعومة من "التنظيم الشعبي الناصري".
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في المقابل، تتحدث الأرقام عن نيل لائحة "صيدا بدها ونحنا قدها" 3 مقاعد، وفق آخر الأرقام الصادرة عن الماكينة الإنتخابية للجماعة الإسلامية.
 
 

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