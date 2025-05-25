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لبنان

سلام في عيد التحرير: فرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل أراضينا

Lebanon 24
25-05-2025 | 01:12
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "أكس": "يأتي عيد التحرير وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي. وبهذه المناسبة أعود وأؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية:
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- وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف.
- حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة.
- اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك". 
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