سلام في عيد التحرير: فرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل أراضينا

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كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة "أكس": "يأتي وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاسرائيلي. وبهذه المناسبة أعود وأؤكد الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية:- وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال وبسط على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في .- حقّ في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق .- اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك".