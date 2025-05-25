أفادت مصادر مطلعة أن نتائج في شكّلت تجربة غنية بالمعاني السياسية، وقدّمت درساً بالغ الأهمية للتيار الوطني الحر والثنائي ، خصوصاً في ما يتصل بالمعركة النيابية المقبلة في – .

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وأظهرت التجربة أن التحالف بين والثنائي والنائب السابق ، في حال تكراره بشكل مدروس، يمكن أن يؤسس لفوز جدي في الانتخابات النيابية، لا سيما إذا امتد هذا التحالف ليشمل شخصيات وازنة في مدينة صيدا.

وبحسب المصادر، فإن هذه المعادلة من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى في الدائرة، خاصة أن ، رغم محاولاتها، لا تملك القدرة على بلوغ الحاصل الانتخابي منفردة، ما يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة قد تغيّر المشهد.

وتشير القراءة الأولية إلى أن التحالفات الذكية والمبنية على توازنات محلية ستكون مفتاح الفوز في الاستحقاق النيابي.