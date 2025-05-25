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لبنان

إنتخابات جزين: درس لـ"التيار والثنائي الشيعي"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2025 | 01:15
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أفادت مصادر مطلعة أن نتائج الانتخابات البلدية في قضاء جزين شكّلت تجربة غنية بالمعاني السياسية، وقدّمت درساً بالغ الأهمية للتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي، خصوصاً في ما يتصل بالمعركة النيابية المقبلة في دائرة جزينصيدا.
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وأظهرت التجربة أن التحالف بين التيار والثنائي والنائب السابق إبراهيم عازار، في حال تكراره بشكل مدروس، يمكن أن يؤسس لفوز جدي في الانتخابات النيابية، لا سيما إذا امتد هذا التحالف ليشمل شخصيات وازنة في مدينة صيدا.
 
وبحسب المصادر، فإن هذه المعادلة من شأنها أن تعيد رسم موازين القوى في الدائرة، خاصة أن القوات اللبنانية، رغم محاولاتها، لا تملك القدرة على بلوغ الحاصل الانتخابي منفردة، ما يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة قد تغيّر المشهد.
وتشير القراءة الأولية إلى أن التحالفات الذكية والمبنية على توازنات محلية ستكون مفتاح الفوز في الاستحقاق النيابي.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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