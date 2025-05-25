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لبنان

"حزب الله" يتوارى خلال الانتخابات البلدية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2025 | 01:30
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إتبع"حزب الله" نهجاً إعلامياً مختلفاً خلال الانتخابات البلدية الحالية، حيث لوحظ غيابه شبه التام عن المشهد الإعلامي، في خطوة وُصفت بأنها "مدروسة ومقصودة".
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وأكدت المصادر أن الحزب لم يفتح أياً من ماكيناته الانتخابية المركزية أمام وسائل الإعلام، خلافاً لما جرت عليه العادة في الاستحقاقات السابقة، حيث كان الحضور الإعلامي جزءاً من استعراض القوة والتنظيم.
 
وبحسب المصادر، فإن ماكينات حـركة أمل هي التي تعاملت بانفتاح مع الإعلام، ما يعكس توزيعاً واضحاً للأدوار داخل الثنائي الشيعي
 
ويرى مراقبون أن هذا التراجع الإعلامي من جانب الحزب يعكس توجهاً جديداً نحو الابتعاد عن الأضواء، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الضغوط والتركيز على الحضور المحلي الهادئ بعيداً عن الظهور الاعلامي المفرط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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