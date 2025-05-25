"حزب الله" يتوارى خلال الانتخابات البلدية

إتبع" " نهجاً إعلامياً مختلفاً خلال الحالية، حيث لوحظ غيابه شبه التام عن المشهد الإعلامي، في خطوة وُصفت بأنها "مدروسة ومقصودة".

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وأكدت المصادر أن الحزب لم يفتح أياً من ماكيناته المركزية أمام ، خلافاً لما جرت عليه العادة في الاستحقاقات السابقة، حيث كان الحضور الإعلامي جزءاً من استعراض القوة والتنظيم.

وبحسب المصادر، فإن ماكينات حـركة أمل هي التي تعاملت بانفتاح مع الإعلام، ما يعكس توزيعاً واضحاً للأدوار داخل .

ويرى مراقبون أن هذا التراجع الإعلامي من جانب الحزب يعكس توجهاً جديداً نحو الابتعاد عن الأضواء، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليل الضغوط والتركيز على الحضور المحلي الهادئ بعيداً عن الظهور الاعلامي المفرط.