سماع دوي انفجار في الزرارية.. هذا ما حصل هناك

أفادت المعلومات عن سماع دوي انفجار في بلدة - .

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وذكرت المصادر أن الصوت القوي الذي ترددت أصداؤه في البلدة، ناجم عن مخلفات الحرب، وذلك بعد اندلاع حريق في المنطقة تسبّب في تفجيره.