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لبنان

إنتخابات زحلة تابع: أرقام ودلالات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2025 | 01:45
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بالرغم من الفوز الانتخابي الكبير الذي حققته "القوات اللبنانية" في مدينة زحلة، إلا أن الأرقام خاصةً في الأقلام المسيحية داخل المدينة كانت على المشرحة، حيث تبين أن الأغلبية الكاثوليكية كانت بنسبة 70 بالمئة لصالح "لائحة قلب زحلة" أو القوات اللبنانية.
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أما الموارنة فتصويتهم جاء أيضاً بنسبة 70 بالمئة وبالأخص في المعلقة لصالح "لائحة قلب زحلة". أما السريان وبالتحديد حي السيدة فقد كانت النتيجة 80 في المئة للقوات وهذا الرقم ليس مفاجئاً لهذا الحي كونه تاريخياً "يميني الهوى"، فيما المفاجأة فكانت في أرقام طائفة الروم الأرثوذكس التي  صوتت بنسبة 75 في  المئة لصالح لائحة أسعد زغيب " زحلة رؤية وقرار".
 
وعزت مصادر مطلعة هذا الرقم الى ضعف المحرك الأرثوذكسي الحزبي في المدينة مما سهل على زغيب الحصول على الرقم الكبير من الأرثوذكس بمساعدة النائب ميشال ضاهر.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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