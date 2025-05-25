إنتخابات زحلة تابع: أرقام ودلالات

بالرغم من الفوز الانتخابي الكبير الذي حققته " " في ، إلا أن الأرقام خاصةً في الأقلام داخل المدينة كانت على المشرحة، حيث تبين أن الأغلبية كانت بنسبة 70 بالمئة لصالح "لائحة قلب " أو القوات .

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أما فتصويتهم جاء أيضاً بنسبة 70 بالمئة وبالأخص في المعلقة لصالح "لائحة قلب زحلة". أما وبالتحديد حي السيدة فقد كانت النتيجة 80 في المئة للقوات وهذا الرقم ليس مفاجئاً لهذا الحي كونه تاريخياً "يميني "، فيما المفاجأة فكانت في أرقام التي صوتت بنسبة 75 في المئة لصالح لائحة " زحلة رؤية وقرار".

وعزت مصادر مطلعة هذا الرقم الى ضعف المحرك الأرثوذكسي الحزبي في المدينة مما سهل على الحصول على الرقم الكبير من الأرثوذكس بمساعدة النائب .