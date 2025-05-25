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لبنان

مفاجأة "مالية" في صيدا.. ماذا تبلغ مندوبون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-05-2025 | 02:15
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ينتظر مندوبو لائحة إنتخابية في صيدا صرف الأموال التي وُعدوا بها من قبل مسؤولين إنتخابيين، إذ لم يتقاضوا حتى الآن أي مبالغ مالية.
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وتحدثت المعلومات عن أنَّ المندوبين الجوالين أُبلغوا بأنه سيتم دفع 50 دولاراً لهم في حال لم تفز اللائحة أو رئيسها، فيما سيتم دفع 100 دولار لهم عند فوزها.
 
وبمعزل عن النتيجة، يتحدث المندوبون عن أنّهم ينتظرون الحصول على مستحقاتهم بعدما عملوا طيلة النهار الإنتخابي في الشارع وبين الناخبين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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