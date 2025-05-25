عبد الله: الناجح الأكبر في الإنتخابات كانت الدولة

كتب النائب عبر منصة "اكس" قائلاً: "الناجح الأكبر في والاختيارية كانت الدولة، رئيسا وحكومة، بالتنظيم والحيادية الناجح الأكبر هو وفريق عمله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي وجهازه على الارض، والجيش اللبناني، الناجح الأكبر هو ، الذي اثبت شعبه بكل اطيافه واحزابه وتنوعه انه شعب ينبض بالحياة".

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