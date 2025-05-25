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لبنان

عبد الله: الناجح الأكبر في الإنتخابات كانت الدولة

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:57
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كتب النائب بلال عبد الله عبر منصة "اكس" قائلاً: "الناجح الأكبر في الانتخابات البلدية والاختيارية كانت الدولة، رئيسا وحكومة، بالتنظيم والحيادية الناجح الأكبر هو وزير الداخلية وفريق عمله، والمدير العام لقوى الامن الداخلي وجهازه على الارض، والجيش اللبناني، الناجح الأكبر هو لبنان، الذي اثبت شعبه بكل اطيافه واحزابه وتنوعه انه شعب ينبض بالحياة".
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