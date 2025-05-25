Advertisement

لبنان

بعد السجال الكلامي أمس.. هكذا علّقت أيوب على نتائج انتخابات جزين

Lebanon 24
25-05-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1365633-638837672117326770.png
Doc-P-1365633-638837672117326770.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب عبر حسابها على منصة "أكس": "لا بد مع انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية من تهنئة العهد على إصراره إتمام هذا الاستحقاق في موعده، ورفضه التمديد والتجديد، كما تهنئة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وكل من سهر على إنجاز هذه الانتخابات.
Advertisement
وقد شكلت الانتخابات حيوية لافتة، والأمل ان تنعكس بمزيد من الإنتاجية في بلداتنا وقرانا ولما فيه الأفضل لناسنا".

واضافت: "أبارك لكل من ربح هذه الانتخابات في لبنان عموما وجزين خصوصا، والتحدي الأساس ليس في الربح، إنما بتحقيق الأفضل لبلداتنا، وأعاهد أهلي في جزين بمواصلة النضال لمزيد من رفع اسم جزين عاليا، وخسارة جولة بلدية ستشكل حافزا لربح جولات وجولات وفي طليعتها في الانتخابات النيابية العام المقبل، والمهم والأساس تداول السلطة، والهدف الوصول إلى دولة تحتكر وحدها السلاح، دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة".

وتوجهت "بالتهنئة لمدينتي الثانية صيدا، وأتمنى لمجلس بلديتها الجديد كل التوفيق".

وختمت: "نطوي صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية، ونضع أنفسنا بتصرف بلدياتنا تحقيقا للإنماء المطلوب، وكل انتخابات والشعب اللبناني بألف خير..".
 
مواضيع ذات صلة
أيوب من جزين: "خليّ التيار عالمدخل ونحن بالقلب"
lebanon 24
25/05/2025 13:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة أيوب: مرفوض أن يضع حزب الله عبر التيّار الوطني الحر يده على أراضينا في جزين
lebanon 24
25/05/2025 13:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
غادة أيوب: نسبة الرشاوى والمال الانتخابي في جزين خطيرة جدا
lebanon 24
25/05/2025 13:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبب غادة ايوب: أدعو كل أهالي جزين للتصويت وان يتحملوا مسؤوليتهم وان يواكبوا التغيير الذي يحصل
lebanon 24
25/05/2025 13:12:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:16 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:56 | 2025-05-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2025-05-25
05:40 | 2025-05-25
05:36 | 2025-05-25
05:24 | 2025-05-25
05:22 | 2025-05-25
05:20 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24