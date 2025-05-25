بعد السجال الكلامي أمس.. هكذا علّقت أيوب على نتائج انتخابات جزين

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كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة عبر حسابها على منصة "أكس": "لا بد مع انتهاء والاختيارية من تهنئة على إصراره إتمام هذا الاستحقاق في موعده، ورفضه التمديد والتجديد، كما تهنئة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية وكل من سهر على إنجاز هذه الانتخابات.وقد شكلت الانتخابات حيوية لافتة، والأمل ان تنعكس بمزيد من الإنتاجية في بلداتنا وقرانا ولما فيه الأفضل لناسنا".واضافت: "أبارك لكل من ربح هذه الانتخابات في عموما وجزين خصوصا، والتحدي الأساس ليس في الربح، إنما بتحقيق الأفضل لبلداتنا، وأعاهد أهلي في بمواصلة النضال لمزيد من رفع اسم جزين عاليا، وخسارة جولة بلدية ستشكل حافزا لربح جولات وجولات وفي طليعتها في الانتخابات النيابية العام المقبل، والمهم والأساس تداول السلطة، والهدف الوصول إلى دولة تحتكر وحدها السلاح، دولة مستقرة ومزدهرة وآمنة".وتوجهت "بالتهنئة لمدينتي الثانية ، وأتمنى لمجلس بلديتها الجديد كل التوفيق".وختمت: "نطوي صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية، ونضع أنفسنا بتصرف بلدياتنا تحقيقا للإنماء المطلوب، وكل انتخابات والشعب اللبناني بألف خير..".