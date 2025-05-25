بري في "رسالة التحرير": تحية للمقاومين والشهداء والشكر لأبناء الجنوب

وجه ، اليوم الأحد، تحية إلى اللبنانيين بمناسبة عيد والتحرير.

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وفي بيانه، قال: "تحية للذين لبوا نداء الأرض والإنسان قبل 25 عاماً وجادوا بأغلى ما يملكون صموداً ومقاومة وشهادة دفاعاً عن الوطن وسيادته. تحية للمقاومين كل المقاومين للشهداء كل الشهداء الذين إختاروا إستشهادهم في الأوقات والأزمنة المناسبة وتوجوا عظيم تضحياتهم دحراً للعدوانية وصوناً للسيادة ، وتحريراً لمعظم الأرض من الإحتلال وإنتصاراً للإرادة الوطنية الجامعة ، فصنعوا للبنان في الخامس والعشرين من أيار 2000 عيداً للنصر والتحرير".



وأضاف: "ولأن التحرير بالوفاء والصمود والتنمية يذكر ، الشكر كل الشكر لمن لبى نداء التنمية والوفاء وأنجز إستحقاقاً وطنيا دستورياً ما كان ليكون على النحو الحضاري الذي أنجزه أبناء الجنوب بالأمس بمعزل عن إنجاز التحرير في ذلك اليوم المجيد ".



وتابع: "مبارك للبنان واللبنانيين والشكر لمن اثبتوا مجدداً أنهم كما هم عظماء في مقاومتهم هم أيضاً عظماء في ديمقراطيتهم".

وختم رئيس المجلس: "الشكر لأبناء الجنوب على ثباتهم الذي لم ولن يتزعزع وإلتزامهم الراسخ بالتنمية والوفاء ولن يبدلوا تبديلاً، وكل إستحقاق وطني ولبنان واللبنانيين بخير".