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لبنان

التربية تتابع الشكاوى بشأن آلية تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:08
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تابعت وزارة التربية والتعليم العالي الشكاوى حول آلية تنفيذ برنامج جلسات التوعية على المهارات الحياتية حول السلوكيات الخطرة، فور ورودها.
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ويهم المكتب الاعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي الدكتور ريما كرامي توضيح ما يأتي : 

١- إن هذا البرنامج قد أعطيت الموافقة عليه في عهد الوزارة السابقة 

٢- حرصا على ضمان سلامة التلامذة الصحية والنفسية وحمايتهم،  أعطت الوزارة التعليمات بتوقيف تنفيذ هذا البرنامج وسحب المادة التعليمية التي تم توزيعها

٣-كلفت الوزيرة مديرية التعليم الثانوي إجراء التحقيقات اللازمة  للوقوف على ملابسات اصدار الموافقة على البرنامج وآليات تنفيذه.

كما وأكد المكتب بانه سيطلع الإعلام والرأي العام على نتائج التحقيقات تباعا.

وتجدر الاشارة إلى ان الوزيرة منذ تسلمها لمهامها منتصف شهر شباط ، قد كلفت احدى  مستشاريها بتقييم الآليات المتبعة في الوزارة التي تعطى على اساسها الاذونات للجمعيات والشركاء الخارجيين للدخول الى المدارس والثانويات ، بهدف وضع معايير مشددة تعكس استراتيجية الوزارة والقيم المجتمعية لمدارسها".
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