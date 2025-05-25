العلامة الخطيب في يوم المقاومة والتحرير: نحيي أهلنا المتمسكين بأرضهم

أعرب العلامة عن ارتياحه لسير العملية في الجنوب، وقال:"إن أهلنا بشتى مناطقهم وشرائحهم اثبتوا أنهم على مستوى المسؤولية الوطنية، في ظل أوضاع صعبة يعيشونها جراء العدوان الغاشم".

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وأضاف: "اننا نوجه التحية الى اهلنا الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بأرضهم واستعدادهم الدائم لبذل والنفيس للدفاع عنها مهما بالغ العدو في صلفه وعدوانيته ،وحيث كان يفترض ان يقترع الجنوبيون في بلداتهم بعد قيام السلطة بواجبها في الوفاء بما تعهدت به والذي هو اصلا من صميم واجباتها الوطنية ،لكنهم رغم تخلفها عن ذلك لم يثنهم عن اداء واجبهم الوطني والذهاب الى قراهم والاقتراع تحديا لارادة العدو، وان الضغط والارهاب والحصار الذي يمارس عليهم لا يزيدهم الا صلابة وعزما وقوة".



وتابع: "أقول لاهلنا الابرار ان اقتراعكم كان اقتراعا للوطن وان رسائلكم الموقعة عبر صناديق الاقتراع وصلت للعدو ولمن يقف خلفه، وعليه ان يفقهها جيدا مع من يتواطأ معه ، وينتظر من الحكومة أن تبادر إلى إطلاق مسيرة الإعمار لإعادة إلى بلداتهم ومنازلهم بعد اجبار العدو على وقف حربه العدوانية، كما ان الحكومة ملزمة بتعزيز دور البلديات في جميع المناطق وبدعم الصناديق البلدية كي تتمكن هذه المجالس من تأمين الخدمات المطلوبة".



وختم العلامة موجها التحية إلى "كل من اسهم في انجاز هذا الاستحقاق، من مسؤولين وموظفين ومواطنين"، كما وجه التحية الى كل والمجاهدين الذين حققوا انتصار الخامس والعشرين من أيار عام 2000.