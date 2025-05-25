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لبنان
العلامة الخطيب في يوم المقاومة والتحرير: نحيي أهلنا المتمسكين بأرضهم
Lebanon 24
25-05-2025
|
05:17
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نائب رئيس
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
العلامة
الشيخ علي الخطيب
عن ارتياحه لسير العملية
الانتخابية
في الجنوب، وقال:"إن أهلنا بشتى مناطقهم وشرائحهم اثبتوا أنهم على مستوى المسؤولية الوطنية، في ظل أوضاع صعبة يعيشونها جراء العدوان
الإسرائيلي
الغاشم".
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وأضاف: "اننا نوجه التحية الى اهلنا الذين يؤكدون كل يوم تمسكهم بأرضهم واستعدادهم الدائم لبذل
الغالي
والنفيس للدفاع عنها مهما بالغ العدو في صلفه وعدوانيته ،وحيث كان يفترض ان يقترع الجنوبيون في بلداتهم بعد قيام السلطة بواجبها في الوفاء بما تعهدت به والذي هو اصلا من صميم واجباتها الوطنية ،لكنهم رغم تخلفها عن ذلك لم يثنهم عن اداء واجبهم الوطني والذهاب الى قراهم والاقتراع تحديا لارادة العدو، وان الضغط والارهاب والحصار الذي يمارس عليهم لا يزيدهم الا صلابة وعزما وقوة".
وتابع: "أقول لاهلنا الابرار ان اقتراعكم كان اقتراعا للوطن وان رسائلكم الموقعة عبر صناديق الاقتراع وصلت للعدو ولمن يقف خلفه، وعليه ان يفقهها جيدا مع من يتواطأ معه ، وينتظر من الحكومة أن تبادر إلى إطلاق مسيرة الإعمار لإعادة
النازحين
إلى بلداتهم ومنازلهم بعد اجبار العدو على وقف حربه العدوانية، كما ان الحكومة ملزمة بتعزيز دور البلديات في جميع المناطق وبدعم الصناديق البلدية كي تتمكن هذه المجالس من تأمين الخدمات المطلوبة".
وختم العلامة
الخطيب
موجها التحية إلى "كل من اسهم في انجاز هذا الاستحقاق، من مسؤولين وموظفين ومواطنين"، كما وجه التحية الى كل
الشهداء
والمجاهدين الذين حققوا انتصار الخامس والعشرين من أيار عام 2000.
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