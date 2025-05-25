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لبنان

الخازن: ننوه بدور الجيش خلال الإنتخابات البلدية

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:20
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نوّه عميد المجلس العام الماروني، الوزير السابق وديع الخازن، بـ"الدور المحوري الذي أدّاه الجيش وسائر القوى الأمنية في تأمين المناخ الآمن والملائم لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح".
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وقال الخازن في تصريح اليوم: "مع انقضاء الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري بسلاسة وأمان، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور الأساس الذي قامت به المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية وسائر أجهزة الدولة، والتي شكّلت مظلة وطنية نموذجية أتاحت إجراء الانتخابات بكل مسؤولية، وحرص على راحة المواطنين وحرية اختيار ممثليهم".

وأضاف: "الآن وقد طوينا صفحة الانتخابات، بات من الضروري والإنصاف أن نوجّه اهتمامنا إلى دعم هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها، بما ينعكس استقراراً وإنماءً في مختلف المناطق اللبنانية، باعتبارها الركيزة الأساس لبناء الدولة ومؤسساتها".
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