الخازن: ننوه بدور الجيش خلال الإنتخابات البلدية

نوّه عميد ، الوزير السابق ، بـ"الدور المحوري الذي أدّاه الجيش وسائر القوى الأمنية في تأمين المناخ الآمن والملائم لإنجاز والاختيارية بنجاح".

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وقال في تصريح اليوم: "مع انقضاء الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري بسلاسة وأمان، لا يسعنا إلا أن نثمّن الدور الأساس الذي قامت به والقوى الأمنية وسائر أجهزة الدولة، والتي شكّلت مظلة وطنية نموذجية أتاحت إجراء الانتخابات بكل مسؤولية، وحرص على راحة المواطنين وحرية اختيار ممثليهم".



وأضاف: "الآن وقد طوينا صفحة الانتخابات، بات من الضروري والإنصاف أن نوجّه اهتمامنا إلى دعم هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها، بما ينعكس استقراراً وإنماءً في مختلف المناطق ، باعتبارها الركيزة الأساس لبناء الدولة ومؤسساتها".