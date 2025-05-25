الحجار يُقدّر للاعلاميين جهودهم ومسؤوليتهم في متابعة الانتخابات البلدية

كتب والبلديات على منصة "أكس": "أتوجّه إلى جميع الإعلاميات والإعلاميين والمصورين الصحافيين والتقنيين بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها في متابعة الإنتخابات البلدية والإختيارية. لقد كنتم على قدر المسؤولية، وواكبتم هذا بكل مهنية وشفافية وساهمتم في إنجاحه. كل الشكر والامتنان لكم.

Advertisement

كما توجه "إلى القضاة، موظفي ، القوى الأمنية والعسكرية بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود جبارة في والاختيارية".



وقال في بيان: "أديتم مهامكم بمسؤولية، وأسهمتم في إنجاح الاستحقاق بما يليق بثقة المواطنين التي شكلت الركيزة الأساسية لهذا النجاح. كلّي فخر بما حققتموه".