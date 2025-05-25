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لبنان

الحجار يُقدّر للاعلاميين جهودهم ومسؤوليتهم في متابعة الانتخابات البلدية

Lebanon 24
25-05-2025 | 05:40
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كتب وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار على منصة "أكس":  "أتوجّه إلى جميع الإعلاميات والإعلاميين والمصورين الصحافيين والتقنيين بجزيل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلتموها في متابعة الإنتخابات البلدية والإختيارية. لقد كنتم على قدر المسؤولية، وواكبتم هذا الاستحقاق الوطني بكل مهنية وشفافية وساهمتم في إنجاحه. كل الشكر والامتنان لكم.
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كما توجه  الحجار "إلى القضاة، موظفي الإدارة العامة، القوى الأمنية والعسكرية بالشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود جبارة في الانتخابات البلدية والاختيارية".

وقال في بيان: "أديتم مهامكم بمسؤولية، وأسهمتم في إنجاح الاستحقاق بما يليق بثقة المواطنين التي شكلت الركيزة الأساسية لهذا النجاح. كلّي فخر بما حققتموه". 
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