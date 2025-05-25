داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم

توفي الشاب أنطونيو فارس البالغ من العمر 22 عاماً، داخل شقته السكنية في العاصمة .

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وبحسب المعلومات، أُصيب إبن بلدة رشعين - والذي يعمل في مستشفى "أوتيل ديو" بالتسمم، بعد تناوله الطعام خارج المنزل.

وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.