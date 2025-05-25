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لبنان

داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم

Lebanon 24
25-05-2025 | 06:31
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توفي صباح اليوم الشاب أنطونيو فارس البالغ من العمر 22 عاماً، داخل شقته السكنية في العاصمة بيروت.
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وبحسب المعلومات، أُصيب إبن بلدة رشعين - زغرتا والذي يعمل في مستشفى "أوتيل ديو" بالتسمم، بعد تناوله الطعام خارج المنزل.
 
 
 
وقد حضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
 
 
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