بيان توضيحي من بلدية كفر بيت حول الانتخابات البلدية

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صدر عن رئيس وأعضاء بلدية كفر بيت البيان التالي: "يهمنا في بلدية كفر بيت أن نوضح للرأي العام أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة أو مزاعم غير دقيقة حول العملية في قرية كفر بيت لا يمت إلى الحقيقة بصلة".وأضاف البيان: "نؤكد أن في كفر بيت جرت، وتستمر، في أجواء نزيهة وشفافة، وديمقراطية تحت سقف القانون، وبعيدة كل البعد عن أي تجاذبات حزبية أو سياسية. وما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، لا شكلا ولا مضمونا".وأشار إلى أن "الطابع العائلي والاجتماعي المميز الذي تعرف به كفر بيت هو ما يحكم الحياة العامة فيها، بما في ذلك الاستحقاقات الانتخابية". داعيا جميع الأهالي إلى "التحلي بالمسؤولية، وتجنب الانجرار خلف الإشاعات، والحفاظ على تقاليد القرية الأصيلة المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المستمر لما فيه خير قريتنا الحبيبة"، مؤكدا أن "رئيس وأعضاء يعملون تحت رعاية ، ونهديه هذا الإنجاز الذي كان ولا يزال الأول والأخير لقريتنا الحبيبة".وختم: "معا نحافظ على كفر بيت نموذجا للوحدة والنزاهة".