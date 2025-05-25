محمد سليمان زار مجلسيّ بلديتيّ البيرة وسنديانة زيدان مهنئا

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زار النائب بلدة البيرة مهنئاً الجديد بانتخابه، والتقى رئيس البلدية محمد مرعب والشيخ ومحمد . وشدد على "أهمية أن تشكل المجالس الجديدة نموذجاً جديداً في والتنموي وعلى ضرورة التعاون لما فيه خير البلدات والمجتمعات المحلية".وفي إطار جولته، انتقل سليمان إلى بلدة سنديانة ، حيث قدم التهاني لرئيس بلديتها خضر ظهير حمد وأعضاء المجلس البلدي الجديد. وجدد تأكيده الوقوف إلى جانب المجالس المنتخبة، واضعاً إمكاناته بتصرفهم لخدمة بلداتهم وقراهم والنهوض بها على مختلف المستويات.