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لبنان

محمد سليمان زار مجلسيّ بلديتيّ البيرة وسنديانة زيدان مهنئا

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:12
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زار النائب محمد سليمان بلدة البيرة مهنئاً المجلس البلدي الجديد بانتخابه، والتقى رئيس البلدية محمد مرعب والشيخ علاء عبد الواحد ومحمد عياش. وشدد على "أهمية أن تشكل المجالس الجديدة نموذجاً جديداً في العمل البلدي والتنموي وعلى ضرورة التعاون لما فيه خير البلدات والمجتمعات المحلية".
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وفي إطار جولته، انتقل سليمان إلى بلدة سنديانة زيدان، حيث قدم التهاني لرئيس بلديتها خضر ظهير حمد وأعضاء المجلس البلدي الجديد. وجدد تأكيده الوقوف إلى جانب المجالس المنتخبة، واضعاً إمكاناته بتصرفهم لخدمة بلداتهم وقراهم والنهوض بها على مختلف المستويات.
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