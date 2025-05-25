"فتح" - لبنان نوّهت بمضمون البيان الرئاسي المشترك

Advertisement

أكدت "لجنة لحركة فتح" – إقليم ، "الحرص على تعزيز التعاون مع البلديات في مناطق تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يساهم في تنظيم الشؤون الحياتية والمعيشية وبما يخدم المصلحة العامة المشتركة"، ونوهت "بمضمون البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيس اللبناني والرئيس الفلسطيني في والذي أكّد العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على كافة المستويات وعلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين مع احترام السيادة والإلتزام بالقوانين اللبنانية وتوفير الظروف اللازمة بما يضمن الحياة الكريمة للفلسطينيين دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".وتجدِّد تأكيد أن "الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف، ملتزمون بالقانون وتحت سقفه، ولن يكونوا إلا عامل استقرار ومساعَدة للدولة اللبنانية، بعيداً عن أي تدخُّل في ، ولا أهداف سياسية ولا أمنية لهم في لبنان سوى العودة إلى ربوع وطنهم ".