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لبنان

"فتح" - لبنان نوّهت بمضمون البيان الرئاسي المشترك

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:14
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أكدت "لجنة العلاقات الوطنية لحركة فتح" – إقليم لبنان، "الحرص على تعزيز التعاون مع البلديات في مناطق تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني، بما يساهم في تنظيم الشؤون الحياتية والمعيشية وبما يخدم المصلحة العامة المشتركة"، ونوهت "بمضمون البيان الرئاسي المشترك الذي صدر عن الرئيس اللبناني جوزف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا والذي أكّد العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بينهما على كافة المستويات وعلى تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين مع احترام السيادة اللبنانية والإلتزام بالقوانين اللبنانية وتوفير الظروف اللازمة بما يضمن الحياة الكريمة للفلسطينيين دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية".
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وتجدِّد تأكيد أن "الفلسطينيين في لبنان هم ضيوف، ملتزمون بالقانون وتحت سقفه، ولن يكونوا إلا عامل استقرار ومساعَدة للدولة اللبنانية، بعيداً عن أي تدخُّل في الشؤون الداخلية اللبنانية، ولا أهداف سياسية ولا أمنية لهم في لبنان سوى العودة إلى ربوع وطنهم فلسطين".
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