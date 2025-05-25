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لبنان
أسامة سعد للمتطوعين في الانتخابات البلدية: أنتم أمل نعول عليه لاستكمال مسيرة النضال
Lebanon 24
25-05-2025
|
07:35
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شكر رئيس
التنظيم الشعبي الناصري
النائب
أسامة سعد
، "الشباب المتطوّعين والمناضلين على ما قدّمتموه من جهد صادق وعمل دؤوب خلال الاستحقاق البلدي الأخير. لقد أثبتم من خلال حضوركم الفاعل، والتزامكم اللافت، وإصراركم على النجاح، أنكم أبناء أوفياء لهذا النهج الوطني العريق، وأنكم الأمل الذي نعوّل عليه في استكمال مسيرة النضال من أجل العدالة والكرامة والحقوق".
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وقال: "عملتم بكل تفانٍ وإخلاص، منذ ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات الليل المتأخرة، دون كلل أو تراجع، متحدّين الظروف والتحديات، ومؤمنين بدوركم ومسؤوليتكم في إنجاح هذا الاستحقاق
الديمقراطي
، الذي شكّل مناسبة جديدة للتعبير عن حضور
التنظيم الشعبي
الناصري
في وجدان الناس، وعن عمق ارتباطه بهمومهم وتطلعاتهم. وما ميّز أداءكم خلال هذه المرحلة لم يكن فقط في حسن التنظيم والانضباط، بل أيضًا في تلك الروح الإيجابية التي حملتموها معكم إلى الميدان، والتي انعكست تعاونًا بين أبناء الأحياء والمناطق، وأظهرت صورة حضارية للعمل السياسي النظيف والواعي، وكرّست قيم النضال الحقيقي، البعيد عن المصالح الشخصية والمكاسب الآنية".
أضاف: "إنّ ما لمسناه من حماسة وعطاء وتضحية يعزّز فينا جميعًا روح التفاؤل، ويبعث الأمل بمستقبل أفضل، نرسمه معًا بجهود الشباب المؤمن بقضيته، والمستعد لحمل الراية ومواصلة الطريق. إنكم بمشاركتكم النشطة ومواقفكم المشرفة، كتبتم صفحة مشرقة من صفحات العمل الشعبي، وأسهمتم في تجديد الثقة بدور التنظيم كمكوّن وطني صلب متجذّر في عمق هذا المجتمع".
وختم: "أؤكد لكم أن ما قدّمتموه محل تقدير واعتزاز كبيرين، وأننا في قيادة التنظيم نعتبركم الركيزة الأساسية التي نعتمد عليها للمضي قدمًا، بكل ثقة وإيمان، نحو تحقيق ما نصبو إليه من حرية وعدالة وكرامة وطنية. فلكم مني، ومن رفاق الدرب جميعًا، كل التقدير والمحبة والوفاء".
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