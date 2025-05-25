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لبنان

اللواء عبدالله يشيد بجهود الضبّاط والعناصر في مهمّة الانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
25-05-2025 | 07:39
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بمناسبة انتهاء الانتخابات البلدية والاختيارية، نوّه المدير العامّ لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله بجهود الضبّاط والعناصر، في كلمة جاء فيها:
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أيّها الضبّاط والعناصر الأوفياء، أتوجه إليكم اليوم بالشكر والامتنان، لما بذلتموه من جهود جبّارة في تأمين سير الانتخابات البلدية والاختيارية بكلّ شفافية وانضباط. لقد أثبتم، كما عهدَتكم هذه المؤسّسة دائمًا، أنكم الحصن المنيع لحماية الديمقراطية.

إنّ تفانيكم والتزامكم بأداء واجبكم الوطني، بكلّ مسؤولية ومهنيّة، هو دليل حيّ على إخلاصكم في خدمة الوطن والمواطنين. أحييكم على هذه الروح العالية، شبّانًا وشابّات، وأؤكّد لكم أنّ جهودكم هي محلّ تقدير واحترام، فأنتم كنتم وما زلتم الركيزة الأساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار. فما أنجزتموه في هذه المهامّ لم يكن مجرّد واجب وظيفي، بل كان تجسيدًا لقيم الولاء والتضحية والوطنية.

دامت قوى الأمن الداخلي رسالة الأمن السامية لكلّ لبنان.
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